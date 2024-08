“Irregolarità in due locali”, multati i proprietari 

I carabinieri del Nas, a margine di controlli eseguiti in due locali a Lampedusa, hanno accertato alcune irregolarità nella gestione delle attività commerciali elevando sanzioni ai titolari. Il primo commerciante non aveva aggiornato la registrazione sanitaria per il deposito degli alimenti mentre il secondo ne era totalmente sprovvisto. Per questo motivo è scattata una multa di mille euro per entrambi. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per verificare il rispetto della normativa vigente.