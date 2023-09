La rapina all’ufficio postale di San Biagio Platani, in due a processo 

Due dei tre presunti componenti del commando che rapinò l’ufficio postale di San Biagio Platani nel novembre 2019, con un bottino di 2.600 euro, finiscono a processo. Si tratta di di Raffaele Salvatore Fragapane, 46enne di Santa Elisabetta, cugino del boss Francesco Fragapane, e Salvatore Canzoneri, 43 anni di San Biagio Platani. Un terzo imputato – Umberto D’Arpa, 55 anni di Palermo – ha scelto di essere giudicato col rito abbreviato. A Fragapane e D’Arpa viene contestato il reato di rapina in concorso mentre a Canzoneri il favoreggiamento.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti ad effettuare il colpo sarebbero stati in tre: Fragapane e D’Arpa, già arrestati e condannati per la maxi rapina da 50 mila euro in una banca a Raffadali, e un terzo soggetto. Canzoneri, invece, avrebbe aiutato i protagonisti nell’occultare all’interno del suo garage l’automobile rubata. Il processo, che riprenderà il prossimo 16 ottobre, è in corso davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato. L’accusa è sostenuta dal sostituto procuratore Maria Barbara Grazia Cifalinò.