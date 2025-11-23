PRIMO PIANO

Akragas, Gambino risponde a Yaya: primo pareggio della stagione

Nel finale Llama si procura un calcio di rigore che Mangione respinge.

Pubblicato 2 ore fa
Da Angelo Gelo

La striscia di vittorie consecutive per l’Akragas si interrompe alla nona giornata. A Santa Croce Camerina, la capolista (da questa sera affiancata nuovamente dal Priolo che ha battuto per 3-1 il Città di Canicattini), impatta sul pareggio.

Gara difficile per i biancazzurri che nella prima frazione di gioco, soffrono gli avversari che trovano il vantaggio al 37’ con Jovadov Mirali. Una situazione nuova per l’Akragas che, nella stagione, non si è mai trovata sotto.

Nella ripresa, i biancazzurri impongono il loro ritmo e l’ingresso di Gambino al posto di Scribani cambia la partita. E’ proprio il neo entrato a riportare, al 13’, la situazione in parità.

Quattro minuti più tardi, il Santa Croce rimane in dieci uomini per l’espulsione di Yaya.

Nel finale Llama si procura un calcio di rigore che Mangione respinge.

