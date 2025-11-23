Ultime Notizie

Premio Custode dell’ambiente a Schifani, Ciminnisi (M5S): “La Regione premia se stessa”

L’affondo della deputata del M5S all’Ars

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

“Fermi tutti: l’Assessora all’Ambiente della Regione Siciliana assegna al presidente della Regione Siciliana il premio regionale di ‘ambasciatore dell’ambiente’. Tradotto: la Regione che premia se stessa. Ma sono seri?”, Questo l’attacco di Cristina Cimminisi deputata M5S all’Ars che continua: “Questa non è solo l’apoteosi dell’autoglorificazione, non è la solita propaganda di governo, è un capolavoro assoluto! Se esistesse una medaglia per l’autocelebrazione istituzionale, probabilmente si darebbero da soli anche quella. Ma la cosa più grave è che il livello di propaganda giunge al paradosso, perché il premio per l’ambiente viene assegnato per cosa? Per i termovalorizzatori, presentati come una strategia virtuosa e una soluzione ‘innovativa’, quando persino i bambini sanno che gli inceneritori sono considerati obsoleti e superati, e nella gerarchia europea di gestione dei rifiuti rappresentano una delle ultime opzioni. Imbarazzanti è dir poco”, ha concluso la grillina trapanese.

