Cammarata celebra la giornata dell’albero, Russotto: “un seme di speranza per il futuro”

Questa mattina, nonostante le intemperie, la comunità di Cammarata si è ritrovata unita per celebrare la Giornata dell’Albero, un appuntamento che ogni anno ricorda quanto sia prezioso il legame tra l’uomo e la natura.

Alla cerimonia erano presenti l’Assessore Russotto, il Comando Forestale, la Reverenda Madre dell’Istituto Salesiano, i volontari del servizio civile il personale dell’area Rigenerazione Urbana i giovani dell ACR della parrocchia S. Vito e tante famiglie con i loro bambini, che con entusiasmo hanno contribuito alla piantumazione dei nuovi alberi.

Il motto che ci ha guidati è semplice ma potentissimo:

“Piantiamo un albero per ogni nato e per ogni ragazzo accolto nella nostra comunità”, dice l’assessore Russotto. “Un gesto che diventa simbolo di crescita, protezione e futuro.Oggi non abbiamo piantato solo alberi, ma radici di comunità. Ogni pianta rappresenta un impegno verso i nostri ragazzi e verso il mondo che vogliamo consegnare loro: più verde, più sano, più giusto. Ringrazio tutte le famiglie e le istituzioni presenti per aver trasformato una giornata difficile in un momento di grande forza civica. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato e che continuano a credere nel valore dei piccoli grandi gesti.

Perché un albero piantato oggi è un domani che prende forma”, ha concluso l’assessore.