Lampedusa, in arrivo altre 3 navi quarantena: al via trasferimenti da stasera

A seguito dei continui sbarchi a Lampedusa e del sovraffollamento dell’hotspot, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Luciana Lamorgese hanno deciso di ricorrere all’utilizzo di ulteriori tre navi, in aggiunta alle due già operanti, per la sorveglianza sanitaria dei Migranti irregolari in arrivo.

“La prima nave, individuata con una procedura d’urgenza avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Viminale, arriverà a Lampedusa entro domani notte – fa sapere il Viminale – Le due ulteriori navi saranno operative al massimo entro mercoledì prossimo, al termine della procedura di gara bandita lo scorso venerdì che prevede, già domani, alle ore 10, la scadenza del termine per la presentazione delle relative manifestazioni e l’aggiudicazione della gara nella stessa giornata”. “Per ridurre il sovraffollamento dell’hotspot di Lampedusa, in nottata arriverà sull’isola la nave Dattilo della Guardia costiera che imbarcherà domani mattina 200 migranti, continua il ministero.

Nel frattempo la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, di 128 dei 1.526 Migranti che si trovano sull’isola di Lampedusa. I 128 che partiranno in serata sono ospiti dell’hotspot e per tutti loro e’ arrivato l’esito – negativo – del tampone. Di questo gruppo fanno parte anche i 55 Migranti che avrebbero dovuto lasciare l’isola in tarda mattinata, ma il traghetto oggi non e’ arrivato. I 55 dopo lo sbarco a Porto Empedocle (Ag) verranno trasferiti nelle strutture d’accoglienza dell’Abruzzo. Gli altri 73 Migranti resteranno in centri della Sicilia. Sull’isola, dopo questo trasferimento, rimarranno 1.398 persone.