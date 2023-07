Licata, accusa malore in spiaggia e muore in ospedale

Malore per un uomo sulla spiaggia di Marianello a Licata. Dalle prime informazioni, l’uomo si trovava in acqua quando si è sentito male. I primi soccorsi prestati da gente presente in spiaggia e dai gestori dei lidi balneari. A Marianello è arrivata una ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso che ha trasferito l’uomo al nosocomio, dove poco dopo l’uomo sarebbe deceduto. Le condizioni erano apparse molto gravi fin da subito.