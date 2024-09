Licata, aggredisce poliziotti in piazza: arrestato 25enne 

Prima crea non pochi disagi in centro e poi, all’arrivo della polizia, si scaglia contro due agenti prendendoli a pugni. Un venticinquenne licatese è stato arrestato con l’accusa di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto mercoledì nei pressi di piazza Gondar. L’uomo, visibilmente in stato di alterazione, stava creando fastidi e così è scattata la segnalazione al numero unico di emergenza.

All’arrivo dei poliziotti la situazione è addirittura peggiorata con il venticinquenne che si è scagliato contro due agenti. Due di loro sono finiti all’ospedale di Licata con traumi giudicati guaribili in circa dieci giorni. L’uomo è stato bloccato e arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.