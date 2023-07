Licata, auto in fiamme nella notte: al via indagini

Auto a fuoco questa notte in via Campobello a Licata. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti in transito nella zona, e sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di polizia ed i vigili del fuoco, che hanno lavorato un’ora per spegnere il rogo, poi, insieme agli agenti, hanno eseguito il sopralluogo, nel tentativo di scoprire le cause dell’incendio. Nessuna pista esclusa.