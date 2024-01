Licata, prende a pugni un poliziotto: obbligo di firma per 42enne 

Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto di una quarantaduenne di Licata accusata di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di firma. L’indagata negli scorsi giorni si è resa protagonista di una aggressione ai danni di un poliziotto in servizio al commissariato di Licata.

La donna viaggiava in sella al suo scooter quando, dopo essere stata fermata per un controllo stradale, andava in escandescenza. Dalle parole si è passati ai fatti con la quarantaduenne che avrebbe sferrato un pugno in faccia ad un agente. Il poliziotto ha riportato un trauma giudicato guaribile in cinque giorni.