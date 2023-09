Licata, sullo scooter senza patente e assicurazione: 9 mila euro di multa 

Viaggiava in sella ad uno scooter senza patente, assicurazione e revisione ed era pure recidivo. Un diciannovenne di Licata è stato denunciato dai poliziotti del locale commissariato e nei suoi confronti è scattata anche una maxi sanzione di circa 9 mila euro. Il giovane camminava tranquillamente per le vie della città senza patente quando gli agenti gli hanno imposto l’alt ad un posto di blocco. Il ragazzo ha così tentato di eludere il controllo accelerando. I poliziotti, poco dopo, sono riusciti a individuarlo e bloccarlo. Non era la prima volta che il 19enne veniva pizzicato senza patente.