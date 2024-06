L’incidente sulla linea ferroviaria Agrigento-Palermo, 3 indagati 

La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per l’incidente sul lavoro avvenuto la scorsa settimana lungo la linea ferroviaria Agrigento-Palermo, all’altezza della zona industriale della Città dei Templi. Si tratta dei tre operai coinvolti nel sinistro provocato, secondo quanto ricostruito, da una manovra imprudente. Un carrello delle Ferrovie avrebbe urtato un mini-escavatore facendolo ribaltare. In quell’occasione due persone finirono in ospedale. Adesso, dopo l’attività investigativa condotta dalla Polfer di Agrigento, risultano tutti indagati per l’ipotesi di reato di lesioni colpose. Si tratta di un 56enne, che si trovava alla guida del carrello, e di un 42enne e un 41enne.