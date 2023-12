L’omicidio del bracciante agricolo a Caltabellotta, indagato resta in carcere 

Il tribunale del Riesame di Palermo, rigettando il ricorso avanzato dall’avvocato Giuseppe La Barbera, hanno confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Ahmed Boudra, di 34 anni, marocchino accusato di aver ucciso un connazionale – Hakim Elfaquihin, di 29 anni – il 18 novembre scorso a Caltabellotta.

L’indagato già durante l’interrogatorio di garanzia ha respinto ogni accusa affermando, al contrario, di essere stato lui la vittima di un’aggressione da parte del 29enne e che quest’ultimo è stato picchiato e ucciso da altri connazionali presenti nella tendopoli. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto. Il 34enne è accusato di omicidio volontario in concorso con altre due persone al momento non identificate.