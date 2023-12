L’omicidio di Caltabellotta, fissato l’incidente probatorio 

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha fissato per giovedì 28 dicembre, al palazzo di giustizia di Sciacca, l’incidente probatorio per sentire cinque nordafricani in merito all’aggressione dalla quale è scaturito l’omicidio di Abdelhakim Falquihi, colpito con bastoni e con una pietra, nella tendopoli di Caltabellotta.

Sono tre gli indagati per l’omicidio, un cinquantenne e un quarantatreenne, entrambi del Marocco, irreperibili, che avrebbero agito in concorso con Ahmed Boudra, di 34 anni, anch’egli del Marocco che invece, si trova in carcere e qualche giorno fa il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l’istanza di revoca della misura che era stata avanzata dal suo difensore, l’avvocato Giuseppe La Barbera.

I fatti si riferiscono al 18 novembre scorso, a Caltabellotta.