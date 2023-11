Lucca Sicula, colpo in una ditta di calcestruzzi: danni per oltre 200 mila euro 

Colpo grosso in uno stabilimento di calcestruzzi in contrada Giacato, alle porte di Lucca Sicula. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nella ditte edile e portare via ben sei mezzi pesanti: due betoniere, un camion, un’autopompa e due pale gommate. Il danno è in corso di quantificazione ma secondo una prima stima ammonterebbe ad oltre 200 mila euro e non sarebbe coperto da assicurazione.

La ditta è di proprietà di un quarantaseienne di Burgio ma è formalmente gestita da un curatore fallimentare nominato dall’autorità giudiziaria. Ed è stato proprio il curatore, un sessantenne di Sciacca, a fare la scoperta una volta giunto sul posto. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri della locale stazione. I ladri hanno agito di notte, indisturbati. Sono entrati dal cancello principale. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini per risalire ai responsabili.