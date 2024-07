Lucca sicula, rubati cavi di rame in un oleificio: al via le indagini

Ladri in azione in un oleificio a Lucca Sicula, dove sono stati tranciati e portati via circa 200 metri di cavi di rame. A fare la scoperta è stato il proprietario che ha formalizzato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Il danno provocato, che non è coperto da nessuna polizza assicurativa, è stato quantificato in circa 10 mila euro.