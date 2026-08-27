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Macabra scoperta al cimitero, trovati teschi e ossa umane in un secchio dell’immondizia

Sono stati trovati dei teschi, insieme con ossa umane, all'interno di un secchio per la raccolta differenziata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Macabra scoperta al cimitero di Marsala, dove sono stati trovati dei teschi, insieme con ossa umane, all’interno di un secchio per la raccolta differenziata. A scoprirlo è stato un cittadino che poi ha postato la foto sui social.

“Di fronte a questa immagine sono rimasta ferma. E da cittadina prima e da consigliera non posso e non voglio far finta di non vedere. Quello che è accaduto al nostro cimitero è un fatto gravissimo e inaccettabile”, dice la consigliera comunale Eleonora Milazzo. “Chi si reca in quel luogo lo fa per portare un fiore, una preghiera, per cercare un momento di raccoglimento e di pace con i propri familiari scomparsi. Una scena del genere è dolore vivo. Il rispetto verso i defunti viene prima di ogni cosa. Sono certa che l’Amministrazione farà tutto quanto necessario per fare piena luce su quanto accaduto. I nostri defunti meritano dignità”.

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