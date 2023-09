Menfi, 59enne arrestato per la quarta volta in due mesi per evasione 

I carabinieri della stazione di Menfi hanno arrestato, per il reato di evasione, Patrizio Cammarata, 59 anni del posto. Per l’uomo si tratta del quarto arresto in appena due mesi per lo stesso reato. L’indagato, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato sorpreso lungo via della Vittoria.

Il gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha fissato l’udienza di convalida del provvedimento per il 14 settembre. Cammarata sta scontando una condanna a due anni di reclusione per calunnia dopo aver accusato un compaesano di omicidio per poi ritrattare le dichiarazioni.