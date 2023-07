Menfi, fiamme devastano un vigneto: forse piromane 

Ancora un vigneto in fiamme a Menfi. Un vasto incendio ha carbonizzato centinaia di alberi in un terreno privato in contrada Feudotto. Si tratta del secondo rogo in appena due giorni. Per questo motivo, in attesa di conferme investigative, si fa sempre più strada l’ipotesi di un piromane in azione. Ci sono volute oltre due ore per avere la meglio sulle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice. Presenti anche i carabinieri della stazione di Menfi e gli agenti della polizia locale. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al via le indagini per accertare la natura dell’incendio.