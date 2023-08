Migranti, Gip Agrigento convalida fermi dei tre scafisti

Il gip di Agrigento Stefano Zammuto ha convalidato il fermo dei tre tunisini arrestati nei giorni scorsi con l’accusa di essere gli scafisti della imbarcazione partita dalla Tunisia e arrivata nelle acque di Lampedusa. Restano così in carcere i tre uomini fermati dalla Squadra mobile di Agrigento. Il gip Zammuto ha emesso oggi per i tre un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.