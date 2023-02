Migranti: inchiesta su cadavere decapitato a largo Lampedusa

Il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, dopo il rinvenimento di ieri del cadavere di un uomo privo di testa. L’ipotesi di reato è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Sulla salma, che si trova nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, verrà eseguita una ispezione cadaverica esterna e poi, sulla base delle risultanze, si deciderà per un’eventuale autopsia. Uno degli ultimi dispersi di cui si ha notizia è l’uomo caduto dall’imbarcazione, soccorsa il 2 febbraio scorso in acque Sar Maltesi, con a bordo 8 cadaveri. La stessa dalla quale è scivolato il neonato che la mamma, morta per fame e ipotermia, teneva in braccio.