Migranti, scafista condannato a 4 anni per sbarco a Lampedusa

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha condannato a quattro anni di reclusione Amine Dallel, 41 anni, tunisino, ritenuto lo scafista che nell’ottobre scorso fece sbarcare a Lampedusa 16 migranti. La pena è ridotta di un terzo in virtù della scelta del rito abbreviato. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Annalisa Failla, aveva chiesto 6 anni di reclusione.

La vicenda è legata allo sbarco di migranti avvenuto il 5 ottobre scorso. La squadra mobile di Agrigento individuò il 41enne, dopo aver raccolto le testimonianze dei migranti. L’imputato è difeso dall’avvocato Daniele Re.