Migranti, tragedia a Lampedusa: morto neonato

Tragedia durante i soccorsi: un neonato di 5 mesi e’ annegato durante la notte. La Guardia costiera stava soccorrendo un barcone di 46 migranti quando alcuni sono finiti in acqua: tutte le persone sono state soccorse e tratte in salvo ma il piccolo non ce l’ha fatta ed e’ stato recuperato il suo corpicino. La salma e’ stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre la mamma con cui viaggiava e’ all’hotspot di contrada Imbriacola.

Sarebbe ancora minorenne la ragazza, originaria della Guinea, madre del bambino di pochi mesi morto annegato la notte scorsa durante uno sbarco a Lampedusa. La giovane, accompagnata dalla sorella che ha un bambino piccolo e da un cognato, è adesso all’hotspot di Lampedusa supportata dalle psicologhe. Dovrebbe essere trasferita al più presto in una struttura in provincia di Agrigento. Secondo quanto emerge, la barca con il bimbo a bordo si sarebbe capovolta perché gli occupanti si sono mossi quando hanno visto arrivare la motovedetta della Guardia costiera