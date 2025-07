Proiettili e pistola calibro 38 in un magazzino, sequestro armi allo Zen

I carabinieri della compagnia San Lorenzo, con i militari delle unità cinofile e del radiomobile, hanno sequestrato armi e droga nel quartiere Zen di Palermo. In una cassetta della posta in via Costante Girardengo è stata trovata una pistola calibro 38 carica con cinque colpi e altri cinque proiettili dentro un guanto in lattice.

In un soppalco in un sottoscala è stato trovato un panetto di hashish e per strada un barattolo con 30 dosi di marijuana. Infine in via Senocrate di Agrigento sono stati recuperati due sacchetti di plastica con 52 proiettili calibro 38. La droga e l’arma sono state sequestrate. La pistola è stata consegnata al Ris di Messina per accertamenti.