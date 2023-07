“Minaccia il compagno di cella per sigarette e coca cola”, chiesta condanna 

Il sostituto procuratore della Repubblica Salvatore Caradonna ha avanzato la richiesta di condanna a cinque anni e tre mesi di reclusione nei confronti di Elvis Betean, 36 anni, di genitori rumeni ma agrigentino di nascita, per i reati di estorsione, minacce e maltrattamenti.

I fatti al centro del processo risalgono al 2017. L’uomo, detenuto nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, sarebbe stato responsabile di una serie di condotte violente nei confronti di un compagno di cella.

Quest’ultimo, secondo l’accusa, sarebbe stato picchiato e minacciato per costringerlo a comprargli sigarette, olio e coca cola. Il processo è in corso davanti il giudice Michele Dubini. L’imputato è difeso dagli avvocati Davide Casà e Giorgia Parisi. Si torna in aula il 4 ottobre per le arringhe difensive.