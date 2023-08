Montevago, irregolarità in una struttura turistica e un bar-ristorante: due denunce

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Villaggio Mosè, nel corso di ispezioni in territorio di Montevago, hanno scoperto delle irregolarità in una struttura turistica e in un bar – ristorante, hanno denunciao, in stato di liberta, alla Procura della Repubblica di Sciacca, un imprenditore sessantanovenne ed un esercente quarantaduenne, domiciliati a Montevago, perché ritenuti responsabili di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione dei lavoratori e installazione impianto di video sorveglianza privo di autorizzazione.

Ai due titolari sono state irrogate ammende per un ammontare complessivo di ben 28.650 euro. L’attività del Nil di Agrigento, rientra nel piano operativo disposto dal Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, nell’ambito di controlli straordinari denominati “Sommerso e sicurezza estate 2023”, nel settore turistico ed alberghiero.