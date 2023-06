Naro, finisce fuori strada con l’auto: conducente in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la statale 410 Naro – Canicattì. Il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in mezzo ad un campo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure mediche del caso. Le sue condizioni non sono preoccupanti.