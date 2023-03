Naro, pubblica protesta della Fondazione Immacolata Concezione

Protesta questa mattina alla Fondazione Immacolata Concezione di Naro. Tre striscioni rivolti al Comune di Naro con sopra tre messaggi diversi: “aiuto”, “185.000 euro” e “e ora?”.

Un chiaro riferimento al recente commissariamento e alla somma di circa 185.000 euro mai liquidata dal comune di Naro e dovuta alla Fondazione per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati cessata poi nel 2017 proprio per mancanza di risorse.

La protesta è arrivata nel giorno in cui a Naro si festeggia il mandorlo in fiore, nato proprio all’interno di quella fondazione che oggi rimane inerme.