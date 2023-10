Naro: rubato materiale agli studenti dell’accademia di belle arti

Parte del materiale utilizzato dagli studenti dell’accademia di belle arti di Firenze, che in questi mesi stanno lavorando alla riqualificazione artistica di più parti di Naro, è stata rubata la notte scorsa da uno dei punti in cui i ragazzi stanno intervenendo: via Vanelle, divenuta famosa dopo la frana che nel 2005 ha colpito la parte alta della cittadina rendendo inagibile per un decennio l’intero quartiere.

A intervenire sulla vicenda è stato il professor Saverio Vinciguerra:

“Da alcuni mesi gli studenti dell’ Accademia di belle Arti di Firenze

soggiornano a Naro, mossi dall’ amore che provano e per la bellezza di questo particolare borgo. I cittadini per bene corrispondono con altrettanto affetto, Ma come sempre l’incivile si presenta vanificando quell’immagine che a fatica la città stessa sta cercando di ricostruire. Andare di notte a rubare il materiale ai ragazzi che stanno riqualificando l area di via Vanelle è una cosa inaccettabile. Da Siciliano provo molta vergogna, rubare agli studenti è come rubare in chiesa . Vergognatevi Iadri di galline”