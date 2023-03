Naro, scontro tra moto e auto: giovane centauro in ospedale

Incidente stradale a Naro questo pomeriggio in piazza Cavour. A scontrarsi una moto condotta da un 23enne residente a Naro, e un’auto, una BMW serie 1, condotta da un uomo di Naro.

Ad avere la peggio il centauro che è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta; fortunatamente non versa in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’auto.

Inoltre nel sinistro è rimasta coinvolta un’altra auto che si trovava posteggiata in strada.