Notte di fuoco a Realmonte, devastati dalle fiamme camion, barche e celle frigo: aperta inchiesta

Notte di fuoco in contrada Scavuzzo, lungo la strada che conduce alla miniera di sale di Realmonte. Ad essere devastati dalle fiamme sono stati un rimorchio adibito a cella frigorifero, un autocarro Iveco, con rimorchio, di proprietà di un 59enne, due barche in vetroresina, entrambe con carrello rimorchio, una autovettura Lancia Lybra e un’altra cella frigorifera in disuso. Sul posto per ore hanno lavorato le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Agrigento. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito avvertita, ha aperto un’inchiesta; ad indagare sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento. Ancora da stabilire l’esatta natura dell’incendio