Nuovo naufragio a Lampedusa: morta una bambina di quattro anni, tre dispersi

Ancora una tragedia a Lampedusa. Una bambina di 4 anni è deceduta al poliambulatorio dell’isola dove era arrivata in condizioni critiche dopo l’ennesimo naufragio a circa 10 miglia a sud di Lampedusa. In tutto sono 43 i migranti salvati. Ma si contano anche tre dispersi.

Intanto stanno per essere trasferiti circa 180 migranti con il traghetto di linea verso Porto Empedocle. Nell’hotspot di contrada Imbriacola restano circa 60 migranti in hotspot più i 43 naufraghi di poco fa.

Fra i 43 migranti, originari di Costa d’Avorio, Guinea e Camerun, soccorsi dalle motovedette Cp 319 e V1300 a 10 miglia dalla costa di Lampedusa, dopo il naufragio della loro imbarcazione, ci sono anche 9 donne e 3 minori (uno dei quali è in gravissime condizioni al Poliambulatorio).

I superstiti del naufragio hanno riferito di essere partiti alle 22 di ieri da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato 2.500 dinari a testa per effettuare la traversata con la barca in ferro che è affondata in tarda mattinata.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.