Operazione “Filo conduttore”: 10 misure cautelari per mafia, bancarotta e riciclaggio 

Operazione antimafia in provincia Catania. In azione all’alba oltre 60 finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza per eseguire, su richiesta della Dda etena, misure cautelari personali e reali nei confronti di 10 persone indagate, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l’associazione mafiosa Pillera-Puntina. “Filo conduttore”, il nome dell’operazione.