PaceFest, 50 anni di mafia e cronaca: successo per l’incontro tra il fotografo Lannino e il giornalista Castaldo

Grande successo per la seconda edizione del Pace Fest, la cinque giorni di eventi culturali organizzata da Gero Tedesco di Fuori Riga con il patrocinio del comune di Caltabellotta. Nella serata di ieri, davanti ad una splendida cornice di pubblico di quasi mille persone, è andato in scena (tra gli altri eventi) l’incontro tra il fotografo Franco Lannino e il giornalista Franco Castaldo dal titolo “Le foto parlano, cinquant’anni di cronaca in Sicilia”.

Lannino è un fotoreporter di altri tempi: ha lavorato per il giornale “L’Ora” documentando e fotografando tutte le stragi di mafia. Alcuni suoi scatti sono memorabili come quelli avvenuti subito dopo la strage di via D’Amelio. Franco Castaldo, ex inviato de La Sicilia e fondatore del giornale Grandangolo, è considerato invece uno dei maggiori esperti del fenomeno mafioso in Sicilia. Un dialogo – quello tra il fotografo e il giornalista – che ha appassionato i numerosi spettatori del Pace Fest. Ecco alcuni estratti.