Palma di Montechiaro, ai domiciliari con droga in casa: arrestato 37enne

I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno arrestato un 37enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione in casa dell’uomo, già ristretto agli arresti domiciliari con soltanto il permesso di uscire per recarsi al lavoro. Grazie al fiuto del cane Aron sono stati rinvenuti cinque grammi di cocaina già suddivisi in dodici involucri in cellophane e pronti per lo spaccio.

Il provvedimento è stato convalidato dal gip del tribunale di Agrigento che ha disposto nei confronti del 37enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.