Palma di Montechiaro, brucia l’auto di una 33enne: indagini 

Fiamme a Palma di Montechiaro. Un incendio ha danneggiato l’automobile di proprietà di una trentatreenne del posto in via Pier Paolo Pasolini. Lanciato l’allarme, nella notte tra martedì e mercoledì, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e gli agenti del commissariato di Palma. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Serviranno i necessari rilievi per stabilire cosa sia effettivamente accaduto.