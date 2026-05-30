Picchiata violentemente dal marito, 49enne in gravi condizioni

Una violenta aggressione domestica si è consumata nella notte a Misterbianco, dove una donna di 49 anni è stata gravemente ferita dal marito al culmine di una lite all’interno dell’abitazione familiare. L’uomo, un 53enne residente nel comune etneo, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato femminicidio. L’allarme è scattato intorno all’1.00, quando una delle figlie della coppia ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione di famiglia, ove la madre si trovava riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. L’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico con la richiedente fino all’arrivo dei soccorsi, nel tentativo di evitare ulteriori conseguenze e di rassicurare la ragazza, fortemente scossa dall’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i militari della Tenenza Carabinieri di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile di Catania, che hanno immediatamente individuato e messo in sicurezza l’aggressore. Contestualmente, il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure alla vittima, successivamente trasportata in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la donna avrebbe riportato gravissime lesioni alla testa ed è ricoverata in prognosi riservata, in condizioni giudicate critiche dai sanitari. nPer gli accertamenti tecnici sul luogo dell’aggressione è intervenuta anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Catania.

Informata l’Autorità Giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto dell’uomo, che è stato condotto in carcere con l’accusa di tentato femminicio. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione.