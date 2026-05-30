Calcio

Akragas, Sebi Catania presenta la finale: “Ci giochiamo una stagione, venderemo cara la pelle”

Le parole del mister prima della partita di domani che vale l'Eccellenza

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

La partita più importante arriva adesso. Domenica 31 maggio 2026, alle ore 16, l’Akragas SLP affronterà il Valderice Calcio nella finale regionale play-off di Promozione, in programma al campo sportivo “S.S. Trinità di Fasanò” di Petralia Soprana, sulle Madonie.

Mister Sebi Catania presenta così la sfida: “Siamo arrivati alla partita più importante, ci giochiamo una stagione. Il Valderice merita grande rispetto, è allenato da un mio amico e ha ottimi giocatori. Ma ci arriva un’Akragas umile, che ha lottato dal primo momento e ha fatto un campionato importante”. 

Sulla trasferta e sulle possibili insidie, il tecnico biancazzurro non cerca alibi: “Noi non ci siamo mai lamentati. Abbiamo giocato fuori casa tutto l’anno, in tutte le condizioni possibili. Questa squadra ha attributi importanti e sono sicuro che lo dimostrerà ancora una volta”.  Catania chiede anche la spinta del popolo akragantino: “I tifosi per noi sono fondamentali. Il Gigante appartiene a loro e a tutti gli agrigentini. Sappiamo che domenica ci sosterranno in massa”. 

Chi vince vola in Eccellenza. Una finale secca, una stagione intera dentro novanta minuti.

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