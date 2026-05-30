Akragas, Sebi Catania presenta la finale: “Ci giochiamo una stagione, venderemo cara la pelle”

La partita più importante arriva adesso. Domenica 31 maggio 2026, alle ore 16, l’Akragas SLP affronterà il Valderice Calcio nella finale regionale play-off di Promozione, in programma al campo sportivo “S.S. Trinità di Fasanò” di Petralia Soprana, sulle Madonie.

Mister Sebi Catania presenta così la sfida: “Siamo arrivati alla partita più importante, ci giochiamo una stagione. Il Valderice merita grande rispetto, è allenato da un mio amico e ha ottimi giocatori. Ma ci arriva un’Akragas umile, che ha lottato dal primo momento e ha fatto un campionato importante”.

Sulla trasferta e sulle possibili insidie, il tecnico biancazzurro non cerca alibi: “Noi non ci siamo mai lamentati. Abbiamo giocato fuori casa tutto l’anno, in tutte le condizioni possibili. Questa squadra ha attributi importanti e sono sicuro che lo dimostrerà ancora una volta”. Catania chiede anche la spinta del popolo akragantino: “I tifosi per noi sono fondamentali. Il Gigante appartiene a loro e a tutti gli agrigentini. Sappiamo che domenica ci sosterranno in massa”.

Chi vince vola in Eccellenza. Una finale secca, una stagione intera dentro novanta minuti.