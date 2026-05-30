L’Aula Magna dell’Istituto “F. Crispi” di Ribera intitolata alla memoria di Francesco Manzullo

È ufficiale, l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Crispi” di Ribera è stata intitolata alla memoria di Francesco Manzullo ed oggi è stato tolto il velo alla targa che lo ricorda con la seguente scritta: “In memoria dell’avvocato Francesco Manzullo, che con saggezza e generosità ha coltivato il talento dei giovani, affinché il diritto fosse sempre strumento di libertà e giustizia”.

La cerimonia ufficiale ha coinciso con quella di assegnazione della Borsa di Studio Lions intitolata a Francesco Manzullo, vinta quest’anno da due studentesse, Chiara Borsellino di Cattolica Eraclea e Floriana Tortorici di Ribera, vedendo la partecipazione del neo Sindaco di Ribera, On. Carmelo Pace, e delle due donne candidate a sindaco, sue avversarie politiche fino a pochi giorni fa, Maria Rosaria Provenzano, dirigente dell’Istituto Superiore “F. Crispi”, ed Eunice Palminteri, imprenditrice.

Ma chi era Francesco Manzullo: giovane avvocato scomparso nel 2017 a soli 38 anni, viene ricordato per l’ottavo anno consecutivo dal Lions Club di Ribera, che assegna in suo onore una Borsa di Studio a quegli studenti che, dal liceo classico di Ribera scelgono di seguire lo stesso percorso di formazione di studi, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza.

Alla cerimonia, da remoto, è intervenuta la presidente di circoscrizione Lions, dr.ssa Mariella Antinoro. Hanno fatto pervenire un cenno di saluto il Past Governatore del Distretto Lions 108 YB, Avv. Angelo Collura e il Presidente di Zona Lions, Dr. Gaetano Ferraro.

Come ogni anno, a coordinare i lavori è stato l’architetto Giuseppe Mazzotta, mentre al posto del Presidente Giuseppe Spallino, impossibilitato a partecipare per motivi di lavoro, è stato il GST Distrettuale Lions, avv. Giacomo Cortese.

A tracciare un commovente profilo scolastico in ricordo di Francesco Manzullo, attraverso un messaggio letto dal cerimoniere Mazzotta, è stata la sua insegnante di religione, Prof.ssa Rosetta Riggi,.

Di grande impatto emotivo è stato l’intervento dell’omonimo cugino, Francesco Manzullo, che vive a Milano, ponendo l’accento sulle sue doti di dinamica intelligenza, empatia e coraggio, che lo elevavano sempre a leader del suo intorno, una persona con una marcia in più.

A presentare i due vincitori del concorso è stata la prof.ssa Francesca Scozzari, con parole piene di amore per questa come per tutte le scolaresche, e le vincitrici Chiara Borsellino e Floriana Tortorici hanno ringraziato il Lions Club di Ribera e la famiglia Manzullo attraverso due video messaggi che ciascuna ha trasmesso e che sono stati proiettati in sala.

Il vincitore della seconda edizione della Borsa di Studio, Pio Emanuele Daniele, a nome di tutti i premiati delle scorse edizioni, ha esposto una sua riflessione su questa esperienza che lo ha accompagnato in questi anni, raggiungendo l’obiettivo, adesso, di aver superato tutte le materie e in attesa di completare la tesi di laurea.

Ha onorato la cerimonia con la sua presenza in sala del Capitano dei Carabinieri Andrea D’Incerto, Comandante del Reparto Territoriale di Sciacca in rappresentanza della Tenenza di Ribera, ma anche tantissimi amici che hanno reso l’importanza di questa manifestazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla prof.ssa Antonella Arcuri, preziosa risorsa dell’istituzione scolastica ospitante.

In chiusura, Nilla Manzullo, sorella di Francesco, nel suo ricordo del tempo trascorso in famiglia, ha toccato le più sensibili corde emozionali.

Anche il vice Sindaco in pectore, dr. Pierpaolo Alongi, ha dato il suo contributo di valori al pubblico presente, mentre le considerazioni finali sono state della padrona di casa, la dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano e del GST Distrettuale Lions Giacomo Cortese.