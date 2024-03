Racalmuto, fuga di gas in appartamento: l’intervento dei Vigili del fuoco

Attimi di paura a Racalmuto per una fuga di gas in un palazzo di via Garibaldi. Sono stati alcuni abitanti ad allertare i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno rintracciato la perdita dovuta ad una stufa alimentata da una bombola a gas presumibilmente lasciata aperta al terzo piano dello stabile. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione e la polizia municipale che hanno provveduto a tenere la gente distante dal luogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente sono si sono registrati danni.