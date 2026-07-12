Racalmuto, oggi è il giorno delle “prummisioni”: il grazie dei fedeli alla Madonna del Monte





Proseguono i festeggiamenti in onore di Maria Ss. Del Monte a Racalmuto. Dopo la presa della bandiera del cero dei borghesi, oggi è la volta delle “prummisioni”, il giorno della fede e della devozione. Chi a cavallo, chi a piedi scalzi, è salito lungo la scalinata per ringraziare la madonna per grazia ricevuta. Ogni passo, ogni cavalcata, ogni sguardo rivolto verso il santuario racchiude una storia. È la storia di una madre che ha pregato per il proprio figlio. Di un padre che ha chiesto la forza di affrontare la malattia. Di un bambino che, contro ogni pronostico, è tornato a sorridere.

Tra le tante storie c’è quella di Matteo Ferlisi, dopo un gravissimo incidente stradale, il suo nome è diventato la preghiera di un intero paese. Giorni di paura, di incertezza, di attesa, in cui tutta la comunità si è stretta attorno alla sua famiglia, affidando Matteo alla Madonna del Monte. Le preghiere si sono unite in un unico desiderio: vederlo tornare a casa, riabbracciare i suoi cari, riprendere la sua vita. Quel desiderio è diventato realtà. E oggi Matteo era lì. Non da solo, ma accanto alla moglie e ai suoi due figli. Insieme hanno percorso quel cammino che vale più di mille parole: quello del ringraziamento. Un gesto semplice, ma capace di raccontare tutto il peso della sofferenza vissuta e tutta la gioia della vita ritrovata.