Raffadali, a fuoco Suv di un imprenditore: al via indagini

A fuoco un Suv, Range Rover Evoque, di un imprenditore raffadalese di 35 anni, che si trovava parcheggiato, in contrada “Buagimi” in territorio di Raffadali.

Sono stati alcuni residenti della zona a far scattare l’allarme; Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento il rogo che ha distrutto completamente l’auto e messo in sicurezza l’area. Non è chiara la natura dell’incendio; indagano i Carabinieri della locale stazione. Vigili del fuoco e carabinieri hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’evento.