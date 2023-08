“Ragazza violentata dal branco”, 7 arresti a Palermo 

Avrebbero abusato sessualmente di una giovanissima donna palermitana in un’area isolata del centro città, violentandola a turno. Il fatto è accaduto a Palermo lo scorso 7 luglio. Protagonisti sette giovani del posto, ora indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo.

Tre persone erano già state arrestate lo scorso 3 agosto e oggi, all’alba, i militari del nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Palermo piazza Verdi, che hanno condotto le indagini con i colleghi della stazione Brancaccio, hanno arrestato altri quattro ragazzi, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Palermo e, in un caso, del tribunale per i minorenni di Palermo.