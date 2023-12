Ravanusa, pensionata minacciata e aggredita per 15 euro: “caccia” al rapinatore 

Immobilizzata, aggredita e minacciata in casa da un balordo che si era intrufolato nel cuore della notte nell’abitazione in cerca di soldi e oro. È stata una brutta esperienza quella vissuta domenica sera da un pensionata di 74 anni di Ravanusa. Un malvivente ha fatto irruzione in un appartamento nei pressi di piazza Minghetti. Una volta dentro ha immobilizzato, spintonato e minacciato l’anziana chiedendole ripetutamente dove nascondesse oro e soldi.

Alla fine si è “accontentato” di 15 euro e di qualche oggetto prezioso. Poi la fuga. La pensionata è rimasta lievemente ferita, oltre che scossa, ed è stata medicata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì con una prognosi di 20 giorni. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione, coordinati dai militari della Compagnia di Licata, per dare un volto al rapinatore.