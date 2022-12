Ravanusa un anno dopo, il sindaco D’Angelo: “una ferita ancora aperta”

E’ il giorno del ricordo. E’ passato un anno dalla tragedia di Via Trilussa. Nella chiesa Madre di Ravanusa una messa è stata celebrata per ricordare le nove vittime e il piccolo Samuele. A conclusione, nonostante la pioggia battente, i familiari, il Sindaco D’Angelo, le massime autorità civili, militari e religiose, in un corteo silenzio si sono recati in via Trilussa per deporre una corona di fiori.

“Ogni parola risulta superflua in queste circostanze. Vogliamo ricordare le vittime con la preghiera. Con il mio abbraccio penso ci sia l’abbraccio di tutta la comunità non solo quella di Ravanusa, ma di tutti, un abbraccio che non chiuderà una ferita che è ancora aperta, ma mi auguro che serva a fare crescere quella cristiana speranza affinchè possiamo vivere la quotidianità in pace e serenità”. Cosi il Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo a margine della celebrazione eucaristica in ricordo delle 10 vittime dell’esplosione.