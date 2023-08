Realmonte, bancarella allacciata alla rete elettrica: arrestato ambulante 

Ha allacciato abusivamente la sua bancarella destinata alla vendita di dolciumi alla rete elettrica Enel e per questo, stanotte, è stato arrestato dai Carabinieri di Realmonte in flagranza il venditore ambulante Fabrizio C., 52 anni, di Caltanissetta. L’uomo aveva piazzato in pieno centro storico la sua bancarella in occasioni dei festeggiamenti in onore di San Calogero a Realmonte.

La verifica effettuata dai carabinieri collaborati dal personale Enel ha dato esito positivo e immediatamente l’uomo è stato arrestato per furto di energia elettrica e posto ai domiciliari. Fabrizio C., assistito dall’avvocato Gialuca Guida del foro di Caltanissetta ha chiesto di essere giudicato con un patteggiamento con pena finale di mesi 4 ed euro 200 di multa. E’ stato quindi scarcerato con unico obbligo imposto che è quello di presentazione ai Carabinieri di Caltanissetta ogni martedì, giovedì e sabato.