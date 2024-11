Realmonte, ventenne arrestato per spaccio di droga 

La Guardia di Finanza della tenenza di Porto Empedocle, unitamente ai colleghi dell’unità cinofila, ha arrestato un ventenne di Realmonte per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato sottoposto ad un controllo personale, esteso in in seguito anche alla sua abitazione.

Le fiamme gialle hanno rinvenuto in casa dell’indagato un quantitativo di droga che, secondo la contestazione, sarebbe stato destinato alla vendita a terzi. Lo stupefacente è stato sequestrato e il ventenne arrestato per detenzione ai fini di spaccio.