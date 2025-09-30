Ruba un’auto a Palma di Montechiaro ma si schianta poco dopo, denunciato 

Forza la portiera di una Fiat Panda, tenta la fuga ma si schianta contro un’utilitaria poco dopo. È successo a Palma di Montechiaro dove un ventisettenne senegalese, da tempo residente nella Città del Gattopardo, è stato denunciato per i reati di furto aggravato e danneggiamento.

Il giovane ha rubato il veicolo di proprietà di un bracciante agricolo del posto ma, durante la fuga, si è schiantato contro un’altra auto parcheggiata lungo la strada. L’immigrato è riuscito a scappare a piedi ma è servito a ben poco. I poliziotti del commissariato lo hanno individuato e denunciato a piede libero.