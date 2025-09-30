Palma di Montechiaro
Ruba un’auto a Palma di Montechiaro ma si schianta poco dopo, denunciato
Nei guai un ventisettenne immigrato residente a Palma di Montechiaro, aveva tentato poco prima di rubare un’auto ad un bracciante agricolo del posto
Forza la portiera di una Fiat Panda, tenta la fuga ma si schianta contro un’utilitaria poco dopo. È successo a Palma di Montechiaro dove un ventisettenne senegalese, da tempo residente nella Città del Gattopardo, è stato denunciato per i reati di furto aggravato e danneggiamento.
Il giovane ha rubato il veicolo di proprietà di un bracciante agricolo del posto ma, durante la fuga, si è schiantato contro un’altra auto parcheggiata lungo la strada. L’immigrato è riuscito a scappare a piedi ma è servito a ben poco. I poliziotti del commissariato lo hanno individuato e denunciato a piede libero.
Redazione
