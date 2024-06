“Rubano 20 quintali di legna al Demanio”, prosciolti per mancanza di querela 

La seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del tribunale di Sciacca, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Domenico Giarra, 30 anni, e di Alfonso Savarino, 54 anni, entrambi di San Biagio Platani. I due imputati, difesi dagli avvocati Giuseppe Zucchetto e Antonio Pecoraro, erano accusati del furto di circa venti quintali di legna sottratte all’Agenzia del Demanio a Cianciana.

Il solo Giarra era accusato anche di guida senza patente. Per questa contestazione la Corte di Appello ha disposto l’assoluzione poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ribaltato, dunque, il verdetto di primo grado del tribunale di Sciacca che – nel dicembre 2023 – aveva condannato i due imputati a sette e sei mesi di reclusione.