Rubati oltre mille metri di cavi in rame nell’agrigentino, danni per 40 mila euro 

Maxi furto di rame in una cantine sociale a Sambuca di Sicilia, nell’agrigentino. Ignoti malviventi sono riusciti ad asportare ben 1.350 metri di cavi e fuggire. A fare la scoperta è stato il presidente della cooperativa sociale che gestisce la cantina lungo la strada statale 188. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 40 mila euro. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.